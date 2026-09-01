Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morre aos 55 anos - Reprodução do Instagram

Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morre aos 55 anosReprodução do Instagram

Publicado 01/09/2026 13:41 | Atualizado 01/09/2026 13:42

Rio - Ex-vocalista da banda Calcinha Preta, o cantor Rogério Valença morreu aos 55 anos, nesta segunda-feira (31), em Aracaju, Sergipe. O artista tratava uma insuficiência renal e aguardava por um transplante de rim. A notícia do falecimento dele foi divulgada no perfil do grupo e por familiares nas redes sociais.

"Rogério Valença, a família Calcinha Preta recebe com tristeza a notícia de seu falecimento e se solidariza com todos os seus familiares e amigos. Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos através da música. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento", diz a nota.

O administrador Edson Monteiro, marido de Rogério, também lamentou morte do amado. Os dois mantinham um relacionamento há 20 anos. "Meu coração está em pedaços. Você partiu para os braços do Pai. Um dia, ainda nos encontraremos. Ficam as lembranças dos melhores dias da minha vida. Até logo."

Natural de Garanhuns (PE), Rogério integrou o Calcinha Preta, entre 1998 e 2000, e Caviar com Rapadura. Atualmente, ele se apresentava no grupo Raio da Silibrina. Nas redes sociais, a banda expressou pesar pelo falecimento do artista: "Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda."

O velório de Rogério aconteceu no Centro da cidade de Aracaju, em Sergipe. Em seguida, o corpo foi levado para sepultamento em sua cidade natal, em Pernambuco.