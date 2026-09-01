Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morre aos 55 anosReprodução do Instagram
Rogério Valença, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, morre aos 55 anos
Artista tratava uma insuficiência renal e aguardava por um transplante de rim
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