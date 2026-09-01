Revista diz que mensagens indicam possibilidade de Vorcaro ter pagado outra parcela a Flávio em outubro de 2025Reprodução
Vorcaro fez repasse para filme além do que Flávio admitiu, diz revista
Candidato do PL disse que último pagamento a 'Dark Horse' ocorreu em maio de 2025, mas relatório mostra envio de R$ 8,2 milhões em setembro
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Haddad nega conhecer lobista Roberta Luchsinger: 'Nunca ouvi o nome'
Ex-ministro da Fazenda afirmou que não sabia, até esta segunda-feira, que empresária foi candidata a deputada estadual pelo PT
Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco para vaga no TCU
Parlamentar substituirá o ministro Bruno Dantas, que renunciou ao cargo após 12 anos; nome ainda deve ser submetido ao Plenário do Senado
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira
Apostas para o concurso 3.052 podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas ou pela internet
Romeu Zema defende candidatura de Renan Santos e ataca STF
O ministro do Supremo Dias Toffoli suspendeu, nesta segunda-feira (31), a campanha eleitoral do presidenciável do Missão
Ex-Santos é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas
Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Hayner Monjardim, de 30 anos, nesta segunda-feira (31)
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