Romeu Zema (Novo) disse que suspensão da candidatura de Renan Santos (Missão) "é um absurdo" - Reprodução

Romeu Zema (Novo) disse que suspensão da candidatura de Renan Santos (Missão) "é um absurdo"Reprodução

Publicado 31/08/2026 19:21 | Atualizado 31/08/2026 19:53

Candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema criticou a decisão do ministro Dias Toffoli, expressa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu a campanha do presidenciável Renan Santos (Missão) . Nesta segunda-feira, 31, o ex-governador de Minas Gerais usou o perfil no X para manifestar apoio a Santos: "O que Toffoli acaba de fazer é um absurdo".