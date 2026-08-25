Nessa hipótese, Zema concorreria ao Senado por Minas e apoiaria Caiado na disputa presidencial - Reprodução

Nessa hipótese, Zema concorreria ao Senado por Minas e apoiaria Caiado na disputa presidencialReprodução

Publicado 25/08/2026 21:30

Nesta hipótese, de acordo com os interlocutores ouvidos pela emissora, Zema concorreria ao Senado por Minas e apoiaria Caiado. O candidato do PSD negou e disse "respeitar" o adversário. "Não existe nenhuma conversa nesse sentido."A fala ocorreu antes da participação de Caiado em fórum com candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB).No último domingo, antes do debate promovido pela Band, Caiado criticou o ex-governador de Minas Gerais pela ausência. O goiano afirmou na ocasião que essa postura só poderia ser explicada pela hipótese de Zema estar renunciando à campanha. Ainda assim, Caiado disse desconhecer planos do candidato do Novo nesse sentido.Zema seguiu sua campanha normalmente ontem. Durante sabatina promovida pela rádio CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico, ele defendeu dividir empresas estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil "por áreas" para viabilizar o processo de privatização."Não vou vender o Banco do Brasil como ele está. Eu quero que o Banco do Brasil se transforme em três, quatro, cinco, para poder aumentar a concorrência", afirmou. O mesmo seria feito com a Petrobras, com "cada refinaria e cada região" com um operador. Zema disse que a Caixa Econômica Federal ficaria de fora das privatizações. "A Caixa tem papel social, e não seria (privatizada)." (COLABOROU PAULA MARTINI)