Vinício Oliveira da Silva foi encontrado na casa de Kamila Simioni, em Belo Horizonte - Reprodução/Redes sociais

Vinício Oliveira da Silva foi encontrado na casa de Kamila Simioni, em Belo HorizonteReprodução/Redes sociais

Publicado 25/08/2026 20:41

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira (25) Vinício Oliveira da Silva, conhecido como "Neguinho da Mabel". O homem era procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento em um homicídio e estava na casa da influenciadora Kamila Simioni, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte

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Segundo os agentes, ele consta como réu em um processo que tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e teve a prisão preventiva decretada. O homem era considerado foragido desde 28 de julho.



Além do processo por homicídio, Vinício é considerado pela polícia como líder do tráfico de drogas na região do Jardim Felicidade, na Região Norte da capital mineira.



A prisão foi feita por agentes da Coordenação de Recursos Especiais (Core). Os policiais levaram o foragido para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo os agentes, ele consta como réu em um processo que tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e teve a prisão preventiva decretada. O homem era considerado foragido desde 28 de julho.Além do processo por homicídio, Vinício é considerado pela polícia como líder do tráfico de drogas na região do Jardim Felicidade, na Região Norte da capital mineira.A prisão foi feita por agentes da Coordenação de Recursos Especiais (Core). Os policiais levaram o foragido para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nota da defesa da influenciadora

A defesa de Kamila Simioni divulgou uma nota sobre o ocorrido. Confira:

Na data de hoje, agentes da DRACO estiveram na residência de minha cliente e conduziram ao DHPP uma pessoa que se encontrava no local, diante da informação preliminar de que existiria mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Minha cliente esclarece que desconhecia integralmente a existência desse mandado e que não possui qualquer envolvimento com os fatos que lhe deram origem. Seu aparelho telefônico também foi apreendido durante a diligência.

Até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos, ao teor das decisões judiciais ou aos documentos que esclareçam a natureza e o alcance das medidas cumpridas, inclusive quanto à existência de eventual mandado dirigido ao imóvel ou ao aparelho telefônico.

Nenhuma autoridade informou, até agora, que minha cliente figure como investigada. A apreensão do telefone, por si só, não autoriza ilações ou atribuição precipitada de responsabilidade.



A defesa já adota as providências cabíveis e se manifestará de forma completa tão logo tenha acesso integral aos elementos oficiais.



Solicitamos aos veículos de comunicação e ao público cautela com informações não confirmadas, evitando a propagação de versões falsas, especulativas ou dissociadas dos fatos.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna