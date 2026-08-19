Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhista - Valter Camargo/Agência Brasil

Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhistaValter Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/08/2026 19:36 | Atualizado 19/08/2026 19:44

As declarações ocorreram na tarde desta quarta-feira, 19, durante o 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília. "Essa que foi aprovada na Câmara, não fiz oposição", disse Caiado.O candidato disse que era contra a versão original do ex-ministro Ricardo Lewandowski. "O que está no Senado tem o nosso voto favorável", disse Caiado.Já sobre a PEC da escala 6x1, o candidato respondeu que o objetivo da proposta é "populista e eleitoreiro". Ele acrescentou: "Eu não voto nessa matéria. Não posso influenciar uma matéria que está com viés eleitoreiro".A jornalistas, Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhista, que, segundo ele, foi "desfigurada". O candidato também afirmou ser favorável a uma reforma administrativa, mas não deu informações sobre por onde começar."Em relação à parte administrativa, esses cortes, se você quiser um detalhe, eu não saberei dizer um detalhe de um plano. Até porque precisa de um estudo administrativo para saber o que é supérfluo, o que está de penduricalho, o que não está cumprindo regra, para que os cortes sejam feitos dentro da transparência."