Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhistaValter Camargo/Agência Brasil
As declarações ocorreram na tarde desta quarta-feira, 19, durante o 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Brasília. "Essa que foi aprovada na Câmara, não fiz oposição", disse Caiado.
O candidato disse que era contra a versão original do ex-ministro Ricardo Lewandowski. "O que está no Senado tem o nosso voto favorável", disse Caiado.
Já sobre a PEC da escala 6x1, o candidato respondeu que o objetivo da proposta é "populista e eleitoreiro". Ele acrescentou: "Eu não voto nessa matéria. Não posso influenciar uma matéria que está com viés eleitoreiro".
A jornalistas, Caiado voltou a dizer que resgatará a reforma trabalhista, que, segundo ele, foi "desfigurada". O candidato também afirmou ser favorável a uma reforma administrativa, mas não deu informações sobre por onde começar.
"Em relação à parte administrativa, esses cortes, se você quiser um detalhe, eu não saberei dizer um detalhe de um plano. Até porque precisa de um estudo administrativo para saber o que é supérfluo, o que está de penduricalho, o que não está cumprindo regra, para que os cortes sejam feitos dentro da transparência."
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