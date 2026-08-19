Sophia Barclay, do PL, usa o apelido de 'Trans de Direita' - Redes sociais / Reprodução

Sophia Barclay, do PL, usa o apelido de 'Trans de Direita'Redes sociais / Reprodução

Publicado 19/08/2026 19:42 | Atualizado 19/08/2026 19:44

Segundo o Portal da Transparência, Barclay recebeu Bolsa Família entre 2018 e 2021 (R$ 7.070,00 no total), Auxílio Emergencial entre 2020 e 2021 (R$ 4.734,00), Auxílio Brasil entre 2021 e 2023 (R$ 3.320,00) e Novo Bolsa Família em 2023 e depois entre 2025 e 2026 (R$ 11.800,00), além de um vale do Gás do Povo em maio deste ano (R$ 100,23). Ao todo, os cinco programas somam R$ 27.024,23 desde 2018.Em nota encaminhada à reportagem, a candidata nega receber o benefício de forma contínua, conforme consta no Portal da Transparência. "O que ela descobriu recentemente é que seu nome permaneceu vinculado ao CadÚnico de um familiar, o que pode explicar a existência de registros posteriores no sistema. Essa situação está sendo apurada junto aos órgãos competentes", afirma a nota.A assessoria diz que a candidata recebeu o benefício apenas nos anos de 2018, 2019 e 2020, período em que se encontrava em situação de vulnerabilidade social. "Reforçamos que Sophia não esconde sua trajetória e não tem qualquer vergonha de ter precisado de assistência social em um período difícil de sua vida", afirma a nota.Em dezembro de 2025, mês em que uma publicação no Instagram a identificou como pré-candidata, Barclay recebeu uma parcela do Novo Bolsa Família. Os pagamentos seguiram sem interrupção nos meses seguintes, somando R$ 3.700,23 apenas em 2026.Em vídeo publicado após a repercussão do caso, em que classificou as notícias como "fake news da imprensa", Barclay confirmou ter recebido o Bolsa Família, mas atribuiu o fato a um episódio pontual."Em 2019, sim, eu recebi a Bolsa Família, mas porque eu fui expulsa da minha casa e estava em um momento de extrema vulnerabilidade por ser uma travesti", disse a candidata.Segundo ela, buscou em seguida não se "contentar com a extrema miséria". A candidata também citou ter recebido o Auxílio Brasil e acusou a imprensa de distorcer os fatos para tentar "destruir" sua candidatura.Ela também comentou a acusação de ter chamado beneficiários do Bolsa Família de "bando de porco". A fala teve origem em uma publicação no X, em 11 de setembro de 2025, feita depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado.No texto, Barclay questionou os motivos da condenação, chamou o resultado de "injustiça" e associou a comemoração de usuários da rede a quem, segundo ela, "merece mesmo viver apenas de Bolsa Família e se contentar com pouco. Bando de porco".No vídeo publicado após a repercussão do caso, ela negou ter generalizado a ofensa. "Eu chamei aqueles que querem continuar vivendo somente do Bolsa Família e não buscam melhorar a sua vida", disse.Segundo ela, a crítica mirava "aqueles do PT, candidatos, todos aqueles do governo Lula". Esse grupo, na avaliação da candidata, "usa da extrema pobreza pra ganhar voto".Nas redes sociais, Barclay costuma criticar o governo Lula e atacar a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Ela se apresenta como "A maior voz Anti-Woke do Brasil" e a "trans mais amada".Em nota, a assessoria da candidata destacou nunca ter "condenado" o Bolsa Família. "Sua crítica sempre foi direcionada a pessoas que, sem estar em situação de necessidade e tendo condições de trabalhar, utilizam o benefício de forma indevida ou deixam de aceitar oportunidades para continuar recebendo o auxílio", afirma a equipe.