Ailson Batista de Figueiredo, o Codó, xingou e fez comentários sobre aparência de vereadoraReprodução / Instagram
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