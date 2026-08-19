Acidente aconteceu na BR-373, na altura de Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná - Divulgação / PRF

Acidente aconteceu na BR-373, na altura de Ipiranga, nos Campos Gerais do ParanáDivulgação / PRF

Publicado 19/08/2026 09:59

Uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão deixou 23 mortos e cinco feridos nesta quarta-feira (19), na BR-373, altura da cidade de Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná. O balanço foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela concessionária que administra a rodovia, a Via Araucária.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, no quilômetro 209, e causou a interdição total do trecho. Segundo informações preliminares, o caminhão teria invadido a faixa contrária e batido contra o ônibus. O coletivo pertencia à Secretaria de Saúde do município de Imbituva (PR) e transportava pacientes para atendimento médico na capital, Curitiba. Ainda não há informações sobre a rota do outro veículo, que tinha placas de Erechim (RS).

De acordo com a concessionária, entre as vítimas que não resistiram estão duas crianças, treze mulheres e oito homens, incluindo o motorista do caminhão. Eles não tiveram as identidades reveladas.

A concessionária também informou que os feridos são três homens de 22, 50 e 49 anos, uma mulher de 26 e uma criança de nove. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SESP), eles seguiram para atendimento no Hospital Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa (PR).

O governador Ratinho Junior (PSD) disse, nas redes sociais, ter determinado luto oficial de três dias no estado.

"Diante da tragédia em Ipiranga, determinei luto oficial de três dias em todo o Estado. Neste momento de profunda dor, minha solidariedade está com as famílias que perderam seus entes queridos e com todos os feridos. Toda a estrutura do Governo do Paraná está mobilizada para prestar atendimento e apoio às vítimas e aos seus familiares."

A Prefeitura de Imbituva afirmou, em nota, que acompanha o atendimento às famílias das vítimas e decretou luto oficial de dois dias na cidade.

"A Prefeitura de Imbituva permanece em contato permanente e atuando conjuntamente com as autoridades competentes, órgãos de segurança, equipes de saúde e demais instituições envolvidas, colocando toda a estrutura municipal à disposição para auxiliar nos procedimentos necessários e no acolhimento às famílias."

Participaram da ocorrência, além da PRF e da Via Araucária, equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar. A Polícia Científica atua na identificação das vítimas.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci



