Acidente aconteceu na BR-373, na altura de Ipiranga, nos Campos Gerais do ParanáDivulgação / PRF
Colisão entre ônibus e caminhão deixa 23 mortos no Paraná
Veículo coletivo transportava pacientes para atendimento médico na capital, Curitiba; Cinco pessoas ficaram feridas
TSE recebe mais de mil denúncias nos primeiros dias de campanha
Principais motivos das reclamações são por propaganda proibida em bens públicos, antes do prazo permitido e divulgação de notícias falsas
Anvisa começa a regulamentar apps de entrega de medicamentos
Regimento busca garantir requisitos sanitários na comercialização on-line de remédios por meio de plataformas de delivery
Bancários de todo o País farão paralisação de 24 horas nesta quinta
Trabalhadores reivindicam 5% de aumento real para salários, reposição da inflação e aumento do piso
Candidata do PL que critica Bolsa Família recebe benefício desde 2018
Sophia Barclay concorre à cadeira de deputada federal por SP e recebeu o valor até junho deste ano
Ronaldo Caiado afirma que PEC 6x1 tem viés eleitoreiro
Candidato do PSD diz ser a favor da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública, que amplia o poder da União no setor
Justiça suspende demissões em massa de funcionários das Casas Bahia
Decisão foi motivada por um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio para barrar as dispensas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.