Decisão foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários nesta quarta-feira - Paulo Carneiro / Parceiro/ Agência O Dia

Decisão foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários nesta quarta-feiraPaulo Carneiro / Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 19/08/2026 19:59

Os bancários de todo o País farão uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira, 20. Os trabalhadores reivindicam 5% de aumento real para salários e demais verbas, além da reposição da inflação, aumento do piso salarial da categoria, reajuste dos valores do vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).