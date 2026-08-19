Decisão foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários nesta quarta-feiraPaulo Carneiro / Parceiro/ Agência O Dia
A decisão pela paralisação, tomada em assembleias realizadas na última segunda-feira, 17, foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários.
A greve não significa, necessariamente, o fechamento automático dos locais de trabalho, e a adesão depende da participação dos bancários e das atividades organizadas em cada região, informou
Os trabalhadores que atuam em home office são orientados a não acessar os sistemas dos bancos nem registrar o ponto durante a paralisação.