Gilmar Mendes participou da abertura da 5ª edição do Fórum Saúde nesta quarta-feiraMarcelo Camargo / Agência Brasil
Questionado se há risco de impeachment de ministros caso o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja eleito presidente da República, Gilmar respondeu: "Não avalio, não imagino e também não vou trabalhar sobre cenários neste momento."
Flávio Bolsonaro vem defendendo a destituição de integrantes do STF e tenta construir maioria no Senado para levar o plano adiante a partir de 2027. Cabe à Casa Alta abrir o processo, com o apoio mínimo de 54 dos 81 senadores.
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