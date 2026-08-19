Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6
- Marcelo Camargo / Agência Brasil
Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6
Marcelo Camargo / Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.046 da Mega-Sena
, realizado na noite desta terça-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52
- 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.460,11 cada
- 3.041 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.039,35 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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