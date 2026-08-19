Voto em trânsito é restrito a cidades com mais de 100 mil eleitores - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Voto em trânsito é restrito a cidades com mais de 100 mil eleitoresTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 19/08/2026 10:28





Para quem já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, o serviço pode ser acessado por meio do autoatendimento no site do TRE. No momento da solicitação online, será necessário fazer validação facial por meio do aplicativo e-título. O requerimento também pode ser realizado de maneira presencial em qualquer Central de Atendimento ao Eleitor sem agendamento prévio, apenas com a apresentação de documento oficial com foto.



O eleitor que indicar uma cidade do mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa, ou seja, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Caso a escolha seja para outro estado, o voto em trânsito ficará restrito ao cargo de presidente da República.



A votação em trânsito está restrita à capital e aos municípios com eleitorado igual ou superior a 100 mil eleitores aptos. No estado do Rio de Janeiro, cumprem esse requisito, além da capital: O prazo para solicitar voto em trânsito para as eleições termina nesta quinta-feira (20). A opção permite que eleitores que estiverem de viagem durante o primeiro turno (4 de outubro) ou em um eventual segundo turno (25 de outubro) participem do pleito. Veja abaixo a relação dos locais onde haverá voto em trânsito no estado do Rio de Janeiro.Para quem já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, o serviço pode ser acessado por meio do autoatendimento no site do TRE. No momento da solicitação online, será necessário fazer validação facial por meio do aplicativo e-título. O requerimento também pode ser realizado de maneira presencial em qualquer Central de Atendimento ao Eleitor sem agendamento prévio, apenas com a apresentação de documento oficial com foto.O eleitor que indicar uma cidade do mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa, ou seja, deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Caso a escolha seja para outro estado, o voto em trânsito ficará restrito ao cargo de presidente da República.A votação em trânsito está restrita à capital e aos municípios com eleitorado igual ou superior a 100 mil eleitores aptos. No estado do Rio de Janeiro, cumprem esse requisito, além da capital:

- Duque de Caxias

- São Gonçalo

- Nova Iguaçu

- São João de Meriti

- Campos dos Goytacazes

- Belford Roxo

- Niterói

- Volta Redonda

- Petrópolis

- Macaé

- Magé

- Itaboraí

- Cabo Frio

- Maricá

- Angra dos Reis

- Nova Friburgo

- Barra Mansa

- Teresópolis

- Mesquita

- Nilópolis

- Queimados

- Araruama

- Rio das Ostras

- Itaguaí

