Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 678,35Lyon Santos/ MDS
Bolsa Família: pagamentos de agosto começam nesta terça-feira
Em razão de ações extremas como secas, enchentes e inundações, 186 municípios recebem o valor unificado no primeiro dia do calendário
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Faetec abre vagas gratuitas em cursos para mulheres em vulnerabilidade
Com inscrições até o dia 28, oportunidades são voltadas à qualificação profissional e oferecem auxílio-alimentação e transporte
MDIC: Taxa de juros está em patamar 'insuportável', diz ministro
Márcio Elias Rosa também afirmou que a economia vive um bom momento e cita a inflação 'contida' e o baixo desemprego
MEC abre nove cursos gratuitos de IA para professores
Oportunidades estão disponíveis na plataforma Avamec; formações continuadas abordam uso pedagógico, ético e criativo da tecnologia
MetrôRio abre inscrições para Programa de Estágio
Oportunidades são destinadas a estudantes dos ensinos técnico e superior de diversas áreas de atuação; são oferecidas 14 vagas
Projetos em comunidades ao redor da Linha Amarela podem ganhar incentivos
Concessionária está com inscrições abertas para a seleção de programas desenvolvidos para populações em situações de vulnerabilidade