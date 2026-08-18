Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 678,35 - Lyon Santos/ MDS

Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 678,35Lyon Santos/ MDS

Publicado 18/08/2026 17:46

Rio - O pagamento do Bolsa Família de agosto começou nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 678,35, e 19,28 milhões de famílias são atendidas.

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Em razão de secas, enchentes, inundações e outros eventos climáticos extremos, 186 municípios recebem o pagamento unificado no primeiro dia do calendário de agosto, alcançando 940,7 mil famílias.

Os pagamentos começam no dia 18 para beneficiários com NIS de final 1 e seguem no dia 19 (final 2), 20 (final 3), 21 (final 4), 24 (final 5), 25 (final 6), 26 (final 7), 27 (final 8), 28 (final 9) e 31 (final 0).

Primeira infância



O Benefício Primeira Infância será pago a 8,36 milhões de crianças de zero a seis anos junto do Bolsa Família. O valor adicional de R$ 150 será destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna