Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionaisMarcello Casal Jr / Agência Brasil
O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2024. Com o pagamento deste lote, o calendário do abono salarial referente ao ano-base 2024 chega ao fim. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.
Quem recebe neste lote
- 3.652.648 são empregados da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal;
- 471.948 são servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), que receberão pelo Banco do Brasil.
Quem tem direito
- Esteja inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Tenha trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não;
- Tenha recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o ano-base;
- Tenha os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.
Instituído pela Lei nº 7.998/1990, o abono salarial é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e pode chegar ao valor de um salário mínimo, de forma proporcional ao tempo trabalhado no ano-base.
Como o pagamento é feito
Quem não possui conta bancária pode sacar o benefício nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.
No caso dos servidores públicos vinculados ao Pasep, o Banco do Brasil realiza o pagamento preferencialmente por crédito em conta. Trabalhadores sem conta podem receber por transferência via TED, Pix ou atendimento presencial nas agências, quando não tiverem chave Pix cadastrada.
Como consultar