Cerca de 3,8 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial - José Cruz / Agência Brasil

Cerca de 3,8 milhões de trabalhadores receberão o abono salarialJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 14/07/2026 16:46 | Atualizado 15/07/2026 07:26

Rio - A Caixa Econômica Federal (Caixa) realiza nesta quarta-feira (15), o pagamento do Abono Salarial calendário 2026, referente ao ano-base 2024. Neste mês, serão pagos mais de R$ 4,8 bilhões a cerca de 3,8 milhões de beneficiários, nascidos em setembro e outubro.



O crédito do benefício é feito conforme o mês de nascimento dos trabalhadores, e os valores variam de acordo com o período trabalhado durante o ano-base 2024.

O pagamento será feito na conta da Caixa que o trabalhador já possui, facilitando o acesso ao benefício. Para quem não possui conta no banco, será aberta automaticamente uma poupança digital em nome do beneficiário, que poderá ser acessada pelo aplicativo do banco público, sem necessidade de comparecer a uma agência.



Com o aplicativo da Caixa, o trabalhador pode pagar suas contas, efetuar transferências, pagar na maquininha nos comércios e realizar compras com cartão de débito virtual. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada, e nas agências, mediante apresentação de documento de identificação.