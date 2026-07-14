Segundo presidente do banco, Aloizio Mercadante, programa segue em funcionamento - Érica Martin

Segundo presidente do banco, Aloizio Mercadante, programa segue em funcionamentoÉrica Martin

Publicado 14/07/2026 14:52

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alcançou R$ 1 bilhão em financiamentos aprovados no BNDES Move Motoristas, linha de crédito para compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativos cadastrados em mais de 19 plataformas. Ao todo, 10.179 motoristas foram atendidos em todas as regiões do País, com tíquete médio de R$ 102 mil.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, o programa segue em funcionamento e passa por ajustes para ampliar a capacidade de atendimento.

"Temos operações em 1.015 municípios distribuídos em todos os Estados brasileiros. A iniciativa foi estruturada para apoiar a renovação de frota de motoristas de aplicativos vinculados a mais de 19 plataformas e de taxistas, por meio de condições específicas de financiamento", afirmou o executivo.

A operação é feita por instituições financeiras credenciadas. Até agora, realizaram operações Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ailos, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services, enquanto outras estão em processo de implementação. As taxas de juros chegam a 0,99% ao mês para homens e a 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de até 72 meses e carência de até seis meses.

Taxistas e motoristas de aplicativo foram incluídos como categorias elegíveis ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac-FGI), executado por meio do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), para o programa BNDES Mais Motoristas. Essa garantia está sujeita à cobrança de encargo, que pode ser repassado ao tomador e que não equivale a seguro de crédito nem isenta o cliente de suas obrigações financeiras, destacou o BNDES.