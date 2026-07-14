Segundo presidente do banco, Aloizio Mercadante, programa segue em funcionamentoÉrica Martin
BNDES aprova R$ 1 bilhão em crédito para motoristas e taxistas
Iniciativa já beneficiou 10.179 profissionais em 1.015 municípios do País
BNDES aprova R$ 1 bilhão em crédito para motoristas e taxistas
Iniciativa já beneficiou 10.179 profissionais em 1.015 municípios do País
Teor de etanol na gasolina vai subir de 30% para 32%
Medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação
FGV: 69,1% dos trabalhadores conseguiram pagar contas no 2º trimestre
Entre despesas que mais impactaram o orçamento das famílias, alimentação segue como o item mais citado
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
ANP cria app para motorista conferir qualidade de posto de combustível
Aplicativo permite consumidor denunciar irregularidades
Defensoria Pública do RJ abre 100 vagas para residência jurídica
Inscrições para processo seletivo podem ser realizadas gratuitamente até sexta-feira (17)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.