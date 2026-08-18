Rio - Programas sociais e culturais, com atuação em comunidades do entorno da Linha Amarela, poderão receber apoio financeiro. A concessionária Lamsa está com inscrições abertas para a seleção de projetos desenvolvidos para populações em situações de vulnerabilidade.
O novo Edital de Seleção de Projetos Socioambientais irá selecionar propostas que receberão investimentos, por meio de meio de recursos diretos ou incentivados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura (ISS), para o desenvolvimento de ações em comunidades localizadas no entorno da via expressa.
Podem participar do programa as organizações sem fins lucrativos - como associações, fundações ou cooperativas - que atuem ou queiram atuar com moradores em situação de vulnerabilidade social nas regiões contempladas.
As propostas devem estar alinhadas a pelo menos um dos quatro eixos temáticos prioritários: Educação, Meio Ambiente, Cultura ou Esporte.
Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como associações, fundações ou cooperativas, com atuação – ou intenção de trabalhar – nas comunidades do entorno da Linha Amarela.
As entidades devem estar regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano, com inscrição ativa no CNPJ.
Excepcionalmente, no caso de projetos culturais incentivados, também poderão se inscrever pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que atendam aos critérios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.
Regiões abrangidas
- Complexo da Maré (Vila do João, Conjunto Pinheiro, Vila Pinheiro, Timbau, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Parque Ecológico, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda);
- Água Santa (Morro da Família e Complexo Inácio Dias - Morro do 18);
- Bonsucesso (Vila São Pedro, Agrícola de Higienópolis, Manguinhos, Parque Oswaldo Cruz/Amorim);
- Del Castilho (Águia de Ouro, Fernão Cardim, Gretiza, IAPI de Del Castilho, Coréia, Belém - Belém e União de Del Castilho).
- Cidade de Deus (Quintanilha, Pantanal, Apartamentos, 13, 15, Barro Vermelho, Tijolinho e Rocinha 2).
Eixos temáticos
- Educação: para o trânsito, segurança, redução de acidentes, preservação da vida, empreendedorismo, desenvolvimento profissional, gestão de empreendimentos comunitários, associativismo e formação para economia solidária;
- Meio Ambiente: educação ambiental/iniciativas produtivas sustentáveis, coleta seletiva, reciclagem, reflorestamento, conservação da fauna e da flora;
- Cultura: atividades socioculturais que valorizem a identidade local, a diversidade e a inclusão;
- Esporte: atividades socioesportivas com foco educacional, de participação e lazer.
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