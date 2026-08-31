Wilson Grassi é candidato à Presidência da República pelo Democrata - Reprodução/Redes sociais

Wilson Grassi é candidato à Presidência da República pelo DemocrataReprodução/Redes sociais

Publicado 31/08/2026 18:15

A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso. De acordo com a Lei das Eleições, partidos e candidatos devem informar os endereços eletrônicos que serão usados na campanha, incluindo blogs e redes sociais logo após o registro da candidatura. A partir da indicação, os perfis não podem ser alvo de recomendação pelos algoritmos.Segundo Toffoli, o candidato informou à Justiça Eleitoral oito perfis nas redes sociais 17 dias após o requerimento do registro de candidatura.Para o ministro, a falta de indicação dos perfis no momento do registro pode beneficiar o candidato."Constata-se que ao menos um perfil está em utilização irregular para difusão de conteúdo a milhares de seguidores e com potencial favorecimento pelos algoritmos de recomendação", decidiu o ministro.