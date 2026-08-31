Análise do registro de Renan Santos estava previsto para esta segunda, mas foi adiado após decisão de ToffoliMarcelo Camargo / Agência Brasil
A primeira pauta, no entanto, não reúne todos os candidatos que solicitaram registro. Estão previstos para julgamento os pedidos das chapas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB); Romeu Zema (Novo) e Eduardo Girão (Novo); Flávio Bolsonaro (PL) e Alfredo Gaspar (PL); Samara Martins (UP) e Raquel Brício (UP); Hertz Dias (PSTU) e Vanessa Portugal (PSTU); além de Edmilson Costa (PCB) e Cleusa Santos (PCB).
Os processos que envolvem Lula, Zema, Flávio Bolsonaro, Samara Martins e Hertz Dias têm como relator o ministro André Mendonça. O pedido de registro de Edmilson Costa é relatado pela ministra Estela Aranha.
Além dos requerimentos individuais de registro de candidatura, identificados como RCC, os ministros também analisam os Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários (Drap). Esses processos verificam se os partidos ou coligações cumpriram as exigências legais para participar da disputa eleitoral.
O que o TSE analisa no registro
Já o Drap está relacionado ao partido, federação ou coligação. A Justiça Eleitoral verifica, entre outros pontos, se a convenção foi realizada regularmente, se os candidatos foram escolhidos de acordo com as regras e se a formação da chapa respeitou a legislação.
Depois que os pedidos são apresentados, os processos são registrados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral e os editais são publicados. A partir daí, abre-se prazo para eventuais impugnações e para que cidadãos apresentem notícia de inelegibilidade.
Se forem identificadas falhas ou documentos ausentes, a Justiça Eleitoral pode determinar que o candidato faça correções ou apresente informações complementares. Ao fim da tramitação, o registro pode ser deferido ou indeferido.
Toffoli adia análise do registro de Renan Santos
A questão envolve a declaração das contas utilizadas pelo candidato nas redes sociais. A legislação eleitoral exige que os postulantes informem, no momento do registro, os perfis e canais digitais utilizados durante a campanha.
Segundo Toffoli, Renan Santos e seu vice, Aroldo Medina (Missão), apresentaram posteriormente à Corte uma relação com 18 contas. No pedido de registro protocolado em 7 de agosto, porém, haviam sido informados apenas um perfil na rede social X e um site.
Diante da divergência, o ministro determinou o adiamento do julgamento para aprofundar a análise do caso.
13 candidaturas foram registradas
O fato de uma candidatura ter sido protocolada, porém, não significa que ela já esteja definitivamente aprovada. O pedido ainda precisa passar pela análise da Justiça Eleitoral.
Quem julga cada candidatura
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