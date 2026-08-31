Augusto Cury registrou, no 1º turno, 11% das intenções de voto na pesquisa Nexus, e 7,8% na AtlasReprodução / Redes sociais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem na liderança. O petista tem 43,4% dos votos contra 33,7% de Flávio no primeiro tempo, segundo a pesquisa Atlas. No levantamento BTG/Nexus, Lula marca 39% e Flávio 33%.
Os dados da Atlas foram coletados entre os dias 25 e 30 de agosto e da BTG/Nexus entre 28 e 30, registrando o movimento do eleitorado após o debate presidencial promovido da Band (dia 23), as sabatinas promovidas pela TV Globo (25 a 30) e o início do horário gratuito eleitoral (28).
Não foram realizadas projeções com o escritor Augusto Cury para o segundo turno.
'Boom nas redes'
Cury registrou também um aumento expressivo tanto na busca por seu nome no Google quanto no engajamento em suas redes sociais. Seu perfil no Instagram saltou de cerca de 8,4 milhões para 10,7 milhões de seguidores em uma semana, representando um ganho de cerca de 2 milhões de novos perfis.
O marqueteiro Sérgio Lima, que cuida da campanha, afirma que o movimento é orgânico, sem pagamento ou contratação de influenciadores - a prática é proibida pela legislação eleitoral De acordo com ele, o único investimento da campanha até aqui foi R$ 50 mil em impulsionamento de publicações do próprio candidato no Facebook.
Ao mesmo tempo, o marqueteiro diz que a campanha está "surfando a onda". "Comunicação é presença. O que estamos fazendo é colocar ele ali agradecer, comentar [nas publicações dos influenciadores]. Principalmente com os menores, para que a gente possa incentivar os maiores", explicou Sérgio Lima.
Ele também nega a atuação ou ajuda de Pablo Marçal (PRTB) na estratégia digital, como tem sido ventilado por alguns perfis nas redes sociais e por campanhas adversárias nos bastidores.
Já a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi feita entre os dias 25 e 30 de agosto de 2026, com base em uma amostra de 5.014 pessoas respondentes e margem de erro de 1% para mais ou para menos (e nível de confiança de 95%). Está registrada no TSE com o código BR-07972/2026.
O método usado pela Atlas é o Random Digital Recruitment [RDR]. Segundo a instituição, os entrevistados são "recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs)" e podem responder de forma anônima.
A AtlasIntel utiliza ainda um algoritmo interativo com base em conjunto de variáveis como sexo, faixa etária, nível educacional, renda, região e comportamento eleitoral anterior, buscando amostras que se assemelhem à população adulta brasileira.
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