Em relação à pesquisa referente ao mês de julho, Lula caiu 1,6 ponto porcentual, e Flávio perdeu 2,3 pontos - Agência Brasil e Reprodução

Em relação à pesquisa referente ao mês de julho, Lula caiu 1,6 ponto porcentual, e Flávio perdeu 2,3 pontosAgência Brasil e Reprodução

Publicado 31/08/2026 08:50





No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), as projeções também dão empate técnico, com o petista pontuando 44% e o ex-governador de Goiás, 42%. Em relação à pesquisa anterior, Lula oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro, enquanto Caiado oscilou dois pontos para cima. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.



Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 46% a 41%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 47% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 12%, enquanto os que não sabem são 1%.



Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 38% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%. Eleitores que não sabem são 1%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 36%.



Não foram realizadas projeções com os outros concorrentes, como por exemplo, o escritor e psiquiatra Augusto Cury, candidato do Avante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de outubro, de acordo com pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31. O petista registrou 46% das intenções de voto contra 45% do adversário - mesmo resultado da última pesquisa, divulgada em 24 de agosto . Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%.No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), as projeções também dão empate técnico, com o petista pontuando 44% e o ex-governador de Goiás, 42%. Em relação à pesquisa anterior, Lula oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro, enquanto Caiado oscilou dois pontos para cima. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 46% a 41%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 47% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 12%, enquanto os que não sabem são 1%.Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 38% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%. Eleitores que não sabem são 1%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 36%.Não foram realizadas projeções com os outros concorrentes, como por exemplo, o escritor e psiquiatra Augusto Cury, candidato do Avante.

1º turno

Augusto Cury subiu para o terceiro lugar nas intenções de voto para a eleição presidencial. De 2% na semana passada, Cury saltou para 11% das intenções de voto. As entrevistas foram feitas entre a última sexta-feira, 28, e domingo, 30, após a participação do escritor na sabatina da TV Globo. O crescimento no número de seguidores do escritor nas redes sociais já havia sido notado também após o primeiro debate presidencial, da Band, realizado no dia 23 de agosto.



Ao longo da última semana, Cury registrou um aumento expressivo tanto na busca por seu nome no Google quanto no engajamento em suas redes sociais. Seu perfil no Instagram saltou de cerca de 8,4 milhões para 10,7 milhões de seguidores em uma semana, representando um ganho de cerca de 2 milhões de novos perfis.



Já o presidente Lula continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno, mas caiu de 41% na semana passada para 39% na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 31. A oscilação está dentro da margem de erro de 2%.



Em seguida aparece Flávio Bolsonaro, que caiu de 37% das intenções de voto na semana passada para 33% no levantamento desta segunda-feira. A vantagem do petista sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir para 6 pontos porcentuais.



Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no último mês:



- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 3 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos;

- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos.

- 31 de agosto: subiu para 6 pontos.



Ronaldo Caiado aparece em quarto lugar, com 5%. Em seguida, com 3%, vem Renan Santos. Romeu Zema registrou 1%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 3%. Em outra projeção de 1º turno, o influenciador Pablo Marçal, que está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, pontua 3%.

Rejeição

Flávio e Lula seguem empatados tecnicamente na liderança dos presidenciáveis mais rejeitados, segundo a pesquisa. Do total de entrevistados, 49% dizem que não votariam no petista, enquanto 50% não votariam no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Em comparação com a pesquisa anterior, a rejeição de Flávio oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro, enquanto a rejeição a Lula permaneceu a mesma.



Entre os eleitores de Lula, 35% dizem que o petista é o único candidato em quem votariam, e 14% dizem que poderiam votar em outro. No caso dos eleitores de Flávio, 27% declaram que não votariam em outro candidato. Outros 20% afirmam que poderiam votar em outro.



Flávio é mais rejeitado entre as mulheres (55%), por pessoas com 60 anos ou mais (56%), por quem não tem religião (66%) e por eleitores do Nordeste (59%). O nome de Lula tem maior rejeição entre homens (56%), eleitores de 16 a 24 anos (54%), evangélicos (62%) e sulistas (63%).



A rejeição a Caiado subiu de 34% para 37%, e 41% dizem que não votariam em Romeu Zema de jeito nenhum (na pesquisa anterior eram 36%).



No caso de Renan Santos, a rejeição também subiu de 35% na pesquisa anterior para 40% no levantamento divulgado nesta segunda-feira.



Santos segue o mais desconhecido, com 35% dos eleitores que dizem não conhecê-lo. Zema é desconhecido por 26% dos eleitores e Caiado, por 25%.



A BTG/Nexus não perguntou aos entrevistados sobre a rejeição e potencial de voto no escritor e psiquiatra Augusto Cury.



Preferência política

O levantamento mostra ainda que 38% dos brasileiros preferem que o próximo presidente da República seja Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 33% afirmam que gostariam de ver eleito Flávio, um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou um membro de sua família.



De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 25% dizem preferir um nome que não seja ligado nem ao petista nem ao ex-chefe do Executivo. Na pesquisa anterior, eram 20%, portanto um crescimento de 5 p.p..



De acordo com o cruzamento de dados apresentado pelo levantamento, entre os eleitores que preferem uma terceira via, 14% votam em Lula; 10%, em Flávio; 64% nos demais candidatos e 5% votariam em branco ou anulariam.

Avaliação do governo

O levantamento indica que 46% dos eleitores avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, de 24 de agosto, eram 43%. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam 37%. Na semana anterior, eram 35%. Aqueles que consideram o governo de Lula regular são 18%. Na pesquisa de 24 de agosto, eram 22%.



A avaliação do governo Lula é melhor entre o público feminino, pessoas de 60 anos ou mais e por quem estudou até o ensino fundamental. Quem ganha até um salário mínimo, desocupados e eleitores do Nordeste também avaliam melhor o governo.



A avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 16 a 24 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul.



O instituto também perguntou sobre a aprovação do desempenho pessoal de Lula. Segundo a pesquisa, 51% desaprovam o petista, enquanto 46% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 2%.



A desaprovação subiu em três pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior, quando somou 49%, mas dentro da margem de erro. O patamar de aprovação caiu dois pontos.



A Nexus ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais, por telefone, de 28 a 30 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08900/2026.