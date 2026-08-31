Jogador Hayner Monjardim foi alvo de operação contra tráfico de drogas e armas - Reprodução/Redes sociais

Jogador Hayner Monjardim foi alvo de operação contra tráfico de drogas e armasReprodução/Redes sociais

Publicado 31/08/2026 18:19 | Atualizado 31/08/2026 18:26

O jogador de futebol Hayner Monjardim, de 30 anos, emprestado pelo Santos ao Vila Nova-GO, está entre os alvos de uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo contra atletas profissionais e empresários com possíveis vínculos com o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro. Nesta segunda-feira (31), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do jogador e em seu armário pessoal no Centro de Treinamento Vila do Tigre, da equipe goiana.

Natural do município da Serra, no Espírito Santo, Hayner iniciou a carreira nas categorias de base do Bahia e, posteriormente, recebeu oportunidades para atuar por clubes como Náutico, Paysandu, Cuiabá, Atlético-GO, Coritiba, CRB e Dnipro-1, da Ucrânia. Em 2024, foi contratado pelo Santos, quando retornou ao Brasil. Pelo Peixe, fez parte do elenco campeão da Série B naquele mesmo ano.



Em nota publicada nas redes sociais, o Vila Nova informou que o jogador negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas.



"Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação", diz o texto.



O time se colocou à disposição das autoridades e da Justiça para contribuir com o esclarecimento dos fatos. Confira a nota completa no final da reportagem.

Jogador do Vasco também é alvo

No Rio de Janeiro, o jogador do Vasco, David Corrêa, o DVD, também foi alvo de buscas em sua casa, na Barra da Tijuca, e no Centro de Treinamento do clube, em Jacarepaguá. Por volta de 9h30, o jogador deixou a 14ª DP (Leblon) junto com um advogado após prestar depoimento. Ele não falou com a imprensa.



Ao DIA, o Vasco informou que colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

A reportagem fez contato com a defesa de David às 15h20 desta segunda-feira (31), mas ainda não obteve retorno.