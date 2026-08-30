Augusto Cury pretende ajustar o salário mínimo pela inflação e mais 1% ao ano - Reprodução/Globo/Manoella Mello

Augusto Cury pretende ajustar o salário mínimo pela inflação e mais 1% ao anoReprodução/Globo/Manoella Mello

Publicado 30/08/2026 07:30 | Atualizado 30/08/2026 07:33

O candidato do Avante, Augusto Cury, propôs o uso de drones e a criação de um aplicativo para facilitar o contato de mulheres com as delegacias como formas de reduzir os casos de feminicídio . A declaração foi feita durante sabatina promovida pela TV Globo na noite deste sábado, 29.

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Segundo Cury, os drones poderiam ser acionados a partir das delegacias antes mesmo da chegada dos policiais. O equipamento emitiria uma sirene de alerta para tentar interromper uma agressão ou impedir que o suspeito ataque a vítima.



Questionado sobre o uso do aplicativo em cidades com pouca ou nenhuma cobertura de internet, o candidato afirmou que a ferramenta não seria disponibilizada em todos os municípios.



Cury também disse que muitas mulheres estariam desmotivadas a denunciar casos de violência pelo Disque Denúncia. Na avaliação dele, um aplicativo com um botão de alerta poderia acelerar o acionamento das equipes policiais.



“O drone se aciona na delegacia, ele sai da delegacia antes do policial e ele faz uma sirene de alerta. E isso pode evitar que o predador, que age rapidamente, possa matá-la ou agredi-la”, afirmou.



Sobre o aplicativo, Cury declarou que o recurso permitiria um atendimento mais rápido: “Mas, se tiver um aplicativo, certamente esse botão de alerta faz com que policiais sejam acionados mais rapidamente para socorrer”. Segundo Cury, os drones poderiam ser acionados a partir das delegacias antes mesmo da chegada dos policiais. O equipamento emitiria uma sirene de alerta para tentar interromper uma agressão ou impedir que o suspeito ataque a vítima.Questionado sobre o uso do aplicativo em cidades com pouca ou nenhuma cobertura de internet, o candidato afirmou que a ferramenta não seria disponibilizada em todos os municípios.Cury também disse que muitas mulheres estariam desmotivadas a denunciar casos de violência pelo Disque Denúncia. Na avaliação dele, um aplicativo com um botão de alerta poderia acelerar o acionamento das equipes policiais.“O drone se aciona na delegacia, ele sai da delegacia antes do policial e ele faz uma sirene de alerta. E isso pode evitar que o predador, que age rapidamente, possa matá-la ou agredi-la”, afirmou.Sobre o aplicativo, Cury declarou que o recurso permitiria um atendimento mais rápido: “Mas, se tiver um aplicativo, certamente esse botão de alerta faz com que policiais sejam acionados mais rapidamente para socorrer”.

Taxação das bets



Cury afirmou que uma taxação de 52% sobre as bets seria "razoável". Segundo ele, o aumento da tributação das empresas de apostas ajudaria o governo a reforçar o caixa e contribuiria para o ajuste das contas públicas.



Cury afirmou que as bets pagam atualmente cerca de 12% de impostos e defendeu uma elevação de 40 pontos porcentuais. Segundo o candidato, as apostas movimentam entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões por mês e o aumento da tributação poderia gerar cerca de R$ 120 bilhões adicionais para o governo.



Caso eleito, o candidato diz que pretende cortar de oito a dez ministérios, como forma de enxugar e modernizar a máquina pública. Cury disse que a definição das pastas que seriam eliminadas dependerá de uma "análise criteriosa". Segundo o candidato, a estimativa de corte foi definida após uma avaliação com um grupo de pessoas sobre a possibilidade de fundir ministérios e otimizar gastos.



Por outro lado, Cury afirmou que pretende criar um Ministério da Segurança Pública caso seja eleito. Segundo ele, o ex-governador de Goiás e também candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), seria convidado para comandar a pasta.

Salário mínimo



O candidato à Presidência pelo partido Avante, Augusto Cury, afirmou que pretende reajustar o salário mínimo pela inflação e mais 1% ao ano, caso seja eleito.



Cury disse que a política de valorização do salário mínimo seria necessária para fortalecer a classe média. Segundo o candidato, o ganho real poderia resultar em uma alta acumulada de 50% a 60% ao longo de quatro anos.



"Se controlarmos as contas públicas e formos mais responsáveis, certamente vai haver espaço para você ter, pelo menos, 1% ao ano a mais do que a inflação", disse o candidato. Nos próximos oito a dez anos, o candidato enxerga que o salário mínimo brasileiro pode alcançar US$ 300.



Sobre ligação com empresa de telemedicina



O candidato à Presidência pelo partido Avante, Augusto Cury, negou ter vínculo atual com uma empresa de telemedicina da qual já foi sócio. Durante a sabatina, ele disse que não é mais embaixador do programa da companhia. Questionado sobre eventual conflito de interesse ao propor a ampliação da telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS), Cury disse que sua experiência com a empresa lhe permite afirmar que o modelo pode ser aplicado de forma "barata" e "eficiente".



Cury afirmou que uma telemedicina estruturada pelo governo poderia resolver 80% dos casos de atendimento no SUS. Segundo ele, o serviço teria médicos disponíveis 24 horas por dia e uso de inteligência artificial. Questionado sobre a compatibilidade da proposta com as regras do Conselho Federal de Medicina (CFM), que preservam a assistência presencial, Cury disse que o órgão "precisa ser atualizado" diante do avanço tecnológico.



Na educação, Cury negou que pretenda comercializar para escolas públicas os programas de ensino e desenvolvimento emocional que criou. Ele afirmou que ofereceria gratuitamente às escolas públicas um programa baseado em métodos que desenvolveu, mas disse que não está propondo a adoção obrigatória de seu modelo. Segundo o candidato, eventuais mudanças deveriam envolver a revisão da Base Nacional Curricular e a participação de especialistas e do Conselho Nacional de Educação.



Previdência



Augusto Cury afirmou que não é favorável a uma nova Reforma da Previdência "em hipótese alguma". Para enfrentar o déficit previdenciário, defendeu o aumento da produtividade das empresas, com uso de inteligência artificial e robótica, além do estímulo ao empreendedorismo. Em sabatina promovida pela TV Globo na noite desta sábado, 29, o candidato apontou que uma nova reforma penalizaria pessoas próximas da aposentadoria.



O candidato afirmou também que dividiria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em duas instituições, uma voltada a grandes empresas e outra para microempresas. A proposta, segundo ele, ajudaria a financiar 10 milhões de microempresas no País.



Na política externa, Cury afirmou que o Itamaraty é especializado em pacificação, mas deveria desenvolver maior capacidade de promover comercialmente o Brasil no exterior. "Nós somos peritos em pacificação, mas nós temos que ser peritos em vender o Brasil lá fora de maneira adequada e inteligente", disse.