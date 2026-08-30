Ministro Dias Toffoli posa ao lado de Guanayra Firmino e Ivo MeirellesReprodução do Instagram/ Mangueira

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Isabelle Rosa
Rio - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestigiou a semifinal da disputa de samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, na quadra da agremiação, neste sábado (29). O magistrado se divertiu, vestiu a camisa da escola e posou ao lado da presidente, Guanayra Firmino, e do ex-presidente Ivo Meirelles. O registro do momento foi compartilhado nas redes sociais da verde e rosa.
No evento, foram definidos os sambas que disputarão a grande final: o samba 8, assinado por Lequinho e cia., e o samba 10, de Arlindinho e parceiros. Na mesma noite, as novas musas Nikolly Fernandes, Nicole Vieira e Gi Fernandes receberam suas faixas e foram anunciadas oficialmente no cargo.
 
 
 
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Em 2027, a Mangueira levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Oyá Por Nós", desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França. A agremiação será a última a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.