Ministro Dias Toffoli posa ao lado de Guanayra Firmino e Ivo MeirellesReprodução do Instagram/ Mangueira
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Ministro Dias Toffoli prestigia eliminatória de samba da Mangueira
Magistrado se divertiu, vestiu a camisa da escola e ainda posou para fotos com Guanayra Firmino e Ivo Meirelles
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