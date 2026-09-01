Alcolumbre é autor do projeto de indicação de Rodrigo Pacheco ao cargo de ministro do TCUCarlos Moura / Agência Senado
Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco para vaga no TCU
Parlamentar substituirá o ministro Bruno Dantas, que renunciou ao cargo após 12 anos; nome ainda deve ser submetido ao Plenário do Senado
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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta terça-feira
Apostas para o concurso 3.052 podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas ou pela internet
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Ex-Santos é alvo de operação contra tráfico de armas e drogas
Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Hayner Monjardim, de 30 anos, nesta segunda-feira (31)
Toffoli suspende campanha digital de Wilson Grassi à Presidência
Ministro tomou a mesma decisão em relação a Renan Santos (Missão) devido ao uso irregular de perfis para propaganda eleitoral
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Candidato à Presidência da República pelo Missão também está vedado de participar de debates e receber repasses do fundo de campanha
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