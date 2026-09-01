Alcolumbre é autor do projeto de indicação de Rodrigo Pacheco ao cargo de ministro do TCU - Carlos Moura / Agência Senado

Alcolumbre é autor do projeto de indicação de Rodrigo Pacheco ao cargo de ministro do TCUCarlos Moura / Agência Senado

Publicado 01/09/2026 08:28

presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União/AP) , formalizou na noite desta segunda-feira (31) a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio de um Projeto de Decreto Legislativo. O parlamentar substituirá Bruno Dantas, que renunciou ao cargo de ministro na manhã desta segunda.

A indicação de Pacheco ainda precisa ser submetida ao Plenário do Senado. A vaga de Dantas no TCU faz parte da cota do Congresso Nacional - a Corte de Contas conta com seis nomes indicados pelo Parlamento e três pelo presidente da República.

Alcolumbre é o autor do projeto de indicação de Pacheco ao lado de um grupo de senadores que cobre todo o espectro político, como Eduardo Braga (MDB-AM), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogerio Marinho (PL-RN), Camilo Santana (PT-CE), Tereza Cristina (PP-MS) e Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Dantas deixou o TCU após 12 anos. Ele afirmou ter o objetivo de buscar novos desafios na iniciativa privada e na vida acadêmica.