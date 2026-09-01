Ronaldo Caiado fez críticas a decisões monocráticas dos tribunais superiores - Lula Marques/Agência Brasil

Ronaldo Caiado fez críticas a decisões monocráticas dos tribunais superioresLula Marques/Agência Brasil

Publicado 01/09/2026 12:59

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, criticou nesta terça-feira, 1, a decisão do ministro Dias Toffoli, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu propaganda eleitoral digital do seu adversário Renan Santos (Missão) . Em coletiva de imprensa nesta terça, Caiado disse que a "dose foi demais".

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"Eu acredito, eu falei com ele ontem também, publiquei na minha rede, que ele recuperará a posição de candidatura. Isso é apenas um detalhe que poderá ter amanhã uma multa ou uma reprimenda, mas jamais a cassação da candidatura, aí a dose foi demais", disse. Para ele, não há motivo para o cancelamento de uma candidatura, por causa de uma "falha na apresentação de documentos".



Mais uma vez, Caiado aproveitou a ocasião para criticar decisões monocráticas dos tribunais superiores.



Ajuste fiscal "Eu acredito, eu falei com ele ontem também, publiquei na minha rede, que ele recuperará a posição de candidatura. Isso é apenas um detalhe que poderá ter amanhã uma multa ou uma reprimenda, mas jamais a cassação da candidatura, aí a dose foi demais", disse. Para ele, não há motivo para o cancelamento de uma candidatura, por causa de uma "falha na apresentação de documentos".Mais uma vez, Caiado aproveitou a ocasião para criticar decisões monocráticas dos tribunais superiores.

Caiado voltou a afirmar que, caso seja eleito, vai realizar um ajuste fiscal por meio de emenda constitucional e com um limite de 50% do PIB.



O candidato afirmou que o ajuste fiscal "será por uma emenda à Constituição brasileira, onde o limite será cinquenta por cento do PIB. Ou seja, esse é o teto de gastos que nós teremos a partir do momento em que eu assumir", disse. O candidato defende que seja resguardado metade do crescimento como reserva para atender urgências.



Saúde

Caiado afirmou que a Saúde é prioritária e disse que "não haverá da minha parte a maior possibilidade de contingenciamento, diferente do que está acontecendo hoje", disse, ao realizar uma visita ao Hospital Santa Casa da Misericórdia de São Paulo.