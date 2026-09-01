Ronaldo Caiado fez críticas a decisões monocráticas dos tribunais superioresLula Marques/Agência Brasil
"Eu acredito, eu falei com ele ontem também, publiquei na minha rede, que ele recuperará a posição de candidatura. Isso é apenas um detalhe que poderá ter amanhã uma multa ou uma reprimenda, mas jamais a cassação da candidatura, aí a dose foi demais", disse. Para ele, não há motivo para o cancelamento de uma candidatura, por causa de uma "falha na apresentação de documentos".
Mais uma vez, Caiado aproveitou a ocasião para criticar decisões monocráticas dos tribunais superiores.
Ajuste fiscal
O candidato afirmou que o ajuste fiscal "será por uma emenda à Constituição brasileira, onde o limite será cinquenta por cento do PIB. Ou seja, esse é o teto de gastos que nós teremos a partir do momento em que eu assumir", disse. O candidato defende que seja resguardado metade do crescimento como reserva para atender urgências.
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