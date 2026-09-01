Declaração de Zema foi feita nesta terça-feira em seu perfil no X - Reprodução: redes sociais

Declaração de Zema foi feita nesta terça-feira em seu perfil no XReprodução: redes sociais

Publicado 01/09/2026 15:12 | Atualizado 01/09/2026 15:12

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, comentou nesta terça-feira, 1º, a revelação feita pelo Estadão de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi responsável por editar a última versão do contrato de R$ 131 milhões em serviços advocatícios firmado entre o escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.