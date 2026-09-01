Alexandre de Moraes marcou a análise do recurso apresentado pela DPU contra a condenação de Eduardo Bolsonaro - STF / Agência Brasil / Montagem / Reprodução

Alexandre de Moraes marcou a análise do recurso apresentado pela DPU contra a condenação de Eduardo BolsonaroSTF / Agência Brasil / Montagem / Reprodução

Publicado 01/09/2026 16:43 | Atualizado 01/09/2026 17:08

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para setembro a análise do recurso apresentado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo. Os embargos de declaração serão julgados pela Primeira Turma da Corte em plenário virtual, entre os dias 11 e 18 de setembro.