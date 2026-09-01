Lula afirmou que o mercado das apostas esportivas faz com que poucos sejam beneficiados - Érica Martin

Lula afirmou que o mercado das apostas esportivas faz com que poucos sejam beneficiadosÉrica Martin

Publicado 01/09/2026 17:06

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que o governo pode tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets nesta semana. Segundo ele, uma reunião sobre o tema, com integrantes da sociedade civil, que está sendo realizada no Palácio do Planalto, serve para que o governo tome uma decisão baseada no sentimento da população.

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