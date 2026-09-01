Comissão mista do Congresso Nacional sobre a 'MP das Blusinhas' adiou novamente a votação da proposta - Jefferson Rudy/Agência Senado

Comissão mista do Congresso Nacional sobre a 'MP das Blusinhas' adiou novamente a votação da propostaJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 01/09/2026 17:31

A comissão mista do Congresso Nacional sobre a "MP das Blusinhas" adiou novamente a votação da proposta. A sessão estava marcada para esta terça-feira, 1º de setembro, e foi remarcada para a quarta-feira, 2, às 10 horas. A Medida Provisória autoriza o Ministério da Fazenda a zerar a "taxa das blusinhas", imposto sobre compras de até US$ 50 em plataformas estrangeiras.