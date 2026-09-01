Renan Santos participou de uma coletiva de imprensa nesta terça-feiraAluizio Almeida / MBL
Renan vai ter, então, um prazo adicional de 72 horas para indicar quando cada perfil foi criado e passou a ser usado na campanha. O presidenciável deve, também, identificar outras contas, sites ou grupos de mensagens também utilizados para a campanha.
Caso a ordem seja descumprida, a repetição da infração poderá levar ao indeferimento do registro da candidatura.
"Em simples consulta ao primeiro deles, que conta com 2,4 milhões de seguidores, constatei que o perfil veicula propaganda eleitoral, atrai recomendações de outros candidatos (que, portanto, igualmente não informaram os endereços à Justiça Eleitoral) e está sendo recomendado por esses candidatos", afirmou o ministro.
Segundo Toffoli, os perfis que não foram informados estão em situação irregular. "Constata-se que ao menos um perfil está em utilização irregular para difusão de conteúdo a milhões de seguidores e com favorecimento pelos algoritmos de recomendação", afirmou.
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