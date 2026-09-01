Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro - Reprodução/ internet

Alexandre de Moraes e Daniel VorcaroReprodução/ internet

Publicado 01/09/2026 19:29 | Atualizado 01/09/2026 19:30

Brasília - Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro indicam que o então controlador do Banco Master autorizou, em outubro de 2025, a emissão de dois cartões de crédito com limite de R$ 300 mil cada para os filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O episódio ocorreu em 2 de outubro daquele ano. Segundo o relatório da PF, Guilherme de Toledo Benazzi, administrador do escritório Barci de Moraes, procurou Vorcaro para pedir um contato no Banco Master que pudesse tratar da emissão dos cartões destinados a Giuliana e Alexandre Barci de Moraes.



Vorcaro encaminhou o contato de Adriana Solano, então superintendente executiva comercial do banco. Em seguida, a executiva entrou em contato com o banqueiro para confirmar se poderia atender à solicitação.



Adriana informou que havia sido procurada pelo administrador do escritório de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, e perguntou a Vorcaro se poderia emitir os dois cartões com limite de R$ 300 mil para cada filho. A resposta do banqueiro foi "Ok", de acordo com as mensagens analisadas pela PF.



Cartões não teriam sido utilizados



O episódio ocorreu enquanto o Banco Master mantinha um contrato de prestação de serviços jurídicos no valor de aproximadamente R$ 131 milhões com o escritório Barci de Moraes. O documento, firmado entre as partes, também integra o conjunto de informações analisadas pela Polícia Federal.



A existência dos cartões, porém, não significa que eles tenham sido utilizados. Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que os cartões foram oferecidos pelo Banco Master, mas nunca foram usados por advogados ou qualquer outra pessoa ligada à banca.



As mensagens fazem parte do relatório elaborado pela Polícia Federal a partir do conteúdo extraído do celular de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.



O material foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do STF, após a retirada do sigilo das informações. O relatório reúne ainda outros registros sobre contatos entre Vorcaro e Moraes, além de episódios relacionados ao contrato firmado entre o banco e o escritório da mulher do ministro.