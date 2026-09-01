Alexandre de Moraes - Rosinei Coutinho / STF

Alexandre de MoraesRosinei Coutinho / STF

Publicado 01/09/2026 17:46 | Atualizado 01/09/2026 17:46



Brasília - A Polícia Federal identificou nove situações que indicam encontros presenciais entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , e o então banqueiro Daniel Vorcaro. Os episódios ocorreram entre julho de 2024 e agosto de 2025 e foram detkAlhados em um relatório encaminhado ao ministro André Mendonça.



A investigação foi determinada por Mendonça após a corporação encontrar, no celular de Vorcaro, conversas envolvendo autoridades com foro no STF. O ministro pediu que a PF identificasse as pessoas mencionadas nos diálogos e esclarecesse as circunstâncias dos contatos. O conteúdo do relatório foi tornado público nesta terça-feira (1º).



Entre os registros, a PF encontrou conversas que apontam para uma articulação do ex-ministro das Comunicações Fábio Faria para aproximar Vorcaro de Moraes. Em julho de 2024, os dois trocaram mensagens sobre a possibilidade de tomar whisky com o ministro em uma casa no Lago Sul, em Brasília.



Faria encaminhou a Vorcaro uma mensagem atribuída a Moraes na qual o ministro dizia ter um jantar, mas disponibilidade para tomar um whisky antes. O então banqueiro informou que estava com "Ciro", em possível referência ao senador Ciro Nogueira, e que só poderia sair às 21h.



Faria tentou ajustar os compromissos para viabilizar o encontro. Em determinado momento, afirmou que seria ruim desmarcar com "Alex", nome usado nas conversas como referência a Moraes. Vorcaro, porém, disse que também estaria com "Artur", em possível referência ao ex-presidente da Câmara Arthur Lira.



Outro diálogo, registrado pela PF em abril de 2024, também envolve Faria e Moraes. Na conversa, o ex-ministro encaminhou ao banqueiro mensagens nas quais Moraes indicava disponibilidade para um encontro no dia 17 de abril, às 19h30. Faria pediu então o endereço de Vorcaro para repassá-lo ao ministro. O banqueiro enviou a localização de uma casa no Lago Sul.



Os investigadores encontraram ainda outras sete situações nas quais Vorcaro comunicou à filha e à então namorada, Martha Graeff, que estava com Moraes. Em alguns desses episódios, outras autoridades também teriam participado dos encontros. Em outro caso, um motorista de Vorcaro avisou que o ministro havia chegado a um evento onde o banqueiro estava.



Em uma conversa com Martha iniciada na noite de 19 de março de 2025, Vorcaro escreveu "to com ministro aqui". Horas depois, já à 0h32 do dia seguinte, informou que Hugo e Ciro haviam chegado ao local para conversar com Alexandre, em possíveis referências a outras autoridades.



Em 19 de abril, Vorcaro também disse a Martha que encontraria Moraes "aqui perto de casa". Na ocasião, ele estava em Campos do Jordão, em São Paulo, e confirmou à então namorada que o ministro também havia ido à cidade para passar o feriado.



Outros contatos entre Moraes e Vorcaro



Além dos encontros presenciais, o material analisado pela PF reúne outros episódios envolvendo Moraes e Vorcaro. Entre eles está a informação de que o ministro teria editado o contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master, de Vorcaro.



A corporação também identificou mensagens enviadas pelo então banqueiro a Moraes dois dias antes de sua prisão, em novembro de 2025. Na ocasião, Vorcaro questionou o ministro sobre a possibilidade de deixar o país diante da operação que seria deflagrada contra ele.



O conjunto das informações foi encaminhado a André Mendonça, que remeteu o material à Procuradoria-Geral da República nesta semana para análise e manifestação.