O valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 6Daniel Castelo Branco / Agência O Dia
- 4 acertos: 1.699 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.646,74 para dada;
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O valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 6Daniel Castelo Branco / Agência O Dia
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 41 milhões
Próximo concurso será sorteado na quinta-feira (3) e as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília)
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