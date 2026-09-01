O valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 6 - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

O valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 6Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 22:06

O Concurso 3.052 da Mega-Sena , realizado nesta terça-feira (1°), não teve nenhum apostador que acertou as seis dezenas. O prêmio esperado para o próximo sorteio acumulou para R$ 41 milhões.

Confira os números sorteados: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60

Premiação

- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 80.825,85 para cada;



- 4 acertos: 1.699 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.646,74 para dada;

Apostas



O próximo concurso será sorteado na quinta-feira (3). As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, pelo site ou aplicativo da Caixa.

O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6. Quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de acerto.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna