O valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 6Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

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Felipe Scofield
O Concurso 3.052 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (1°), não teve nenhum apostador que acertou as seis dezenas. O prêmio esperado para o próximo sorteio acumulou para R$ 41 milhões.
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Confira os números sorteados: 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60
Premiação
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 80.825,85 para cada;

- 4 acertos: 1.699 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.646,74 para dada;
Apostas
O próximo concurso será sorteado na quinta-feira (3). As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, pelo site ou aplicativo da Caixa.
O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6. Quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de acerto.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna