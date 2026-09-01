Paulo Gonet afirmou que aprofundamento da apuração só poderia ocorrer após autorização do plenário do STF - AF

Paulo Gonet afirmou que aprofundamento da apuração só poderia ocorrer após autorização do plenário do STFAF

Publicado 01/09/2026 20:16

procurador-geral da República , Paulo Gonet, defendeu na noite desta terça-feira (1º) a nulidade da investigação da Polícia Federal (PF) que encontrou as mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)