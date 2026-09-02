Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro trocaram possíveis novas mensagens - STF / SEOP / Montagem / Reprodução

Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro trocaram possíveis novas mensagensSTF / SEOP / Montagem / Reprodução

Publicado 02/09/2026 14:58



As novas revelações sobre possíveis mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ganharam repercussão na imprensa internacional. Veículos internacionais classificaram o episódio como uma crise de grandes proporções para a mais alta Corte brasileira e apontaram possíveis efeitos políticos das revelações a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

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O jornal espanhol El País descreveu o impacto das informações como uma "bomba atômica" no cenário político brasileiro. Segundo a publicação, "Moraes permanece em silêncio diante dessas revelações, que caíram como uma bomba atômica a menos de cinco semanas das eleições."



O veículo também relembrou que os questionamentos sobre a relação entre Moraes e Vorcaro não são recentes. "As primeiras suspeitas em torno da relação entre o dono do Banco Master e o juiz Moraes, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, surgiram meses atrás".



O jornal espanhol também chamou atenção para a decisão do ministro André Mendonça, que determinou o fim do sigilo de documentos relacionados ao caso. "A decisão de suspender o sigilo e divulgar o relatório policial de 218 páginas sobre a relação entre o empresário preso e o poderoso juiz partiu de um de seus colegas do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça".



Na avaliação do El País, a divulgação ocorre em meio a uma disputa interna no STF: "O El País também destaca que o ministro André Mendonça - que liberou o sigilo das mensagens - e Moraes "estão envolvidos numa luta silenciosa pelo poder dentro do tribunal há meses".



A publicação espanhola também relaciona o episódio à disputa eleitoral brasileira. "O caso Master é uma trama complexa que também envolve o candidato presidencial Flávio Bolsonaro, já que o banqueiro preso teria lhe dado US$ 10 milhões, supostamente para financiar uma cinebiografia sobre seu pai. O filho de Bolsonaro pediu na terça-feira a renúncia do juiz Moraes, uma pedra no sapato do bolsonarismo".



Na Argentina, o jornal La Nación afirmou: "Um terremoto político e institucional está abalando os alicerces do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil".



A publicação argentina também destacou a posição de Moraes no Judiciário brasileiro e a dimensão das acusações que envolvem Vorcaro: "Alexandre de Moraes, considerado o juiz mais poderoso do País e relator do julgamento da tentativa de golpe de 2023, viu-se no centro de um escândalo sem precedentes na terça-feira, após surgirem evidências de uma relação excessivamente próxima com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso e sendo investigado por fraudes financeiras multimilionárias envolvendo o extinto Banco Master".



O jornal acrescenta: "Com o caso nas mãos do plenário, o homem que personificou a Suprema Corte do Brasil se prepara para enfrentar o teste mais difícil contra o seu próprio gabinete".



O jornal argentino Clarín também chamou atenção para o potencial impacto eleitoral das revelações, especialmente diante da proximidade das eleições presidenciais. O jornal destacou: "Esses novos indícios são revelados em meio à campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 4 de outubro, que se configuram como uma disputa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro".



A repercussão também chegou à imprensa especializada em economia e mercados. O jornal Bloomberg avaliou que os novos documentos ampliaram o envolvimento de Moraes no caso Banco Master e voltaram a colocar o ministro no centro de uma crise que já havia levantado questionamentos sobre a credibilidade do STF.



"Os documentos colocaram Moraes novamente no centro de um caso que já havia ameaçado a credibilidade da mais alta corte do Brasil uma instituição poderosa da qual ele frequentemente tem sido um símbolo", afirma reportagem da Bloomberg.



O jornal também ressaltou que a divulgação das mensagens pode aumentar a pressão de adversários políticos do ministro. "Eles também levaram os opositores do magistrado que ganhou destaque durante embates com o bilionário da tecnologia Elon Musk e com o ex-presidente de direita Jair Bolsonaro a renovar os pedidos por seu afastamento do tribunal".



A Bloomberg ainda contextualizou a trajetória de Moraes e a polarização em torno de sua atuação no STF. "Moraes é uma figura que divide opiniões no Brasil, onde despertou a ira de conservadores que o acusaram de censura durante uma cruzada contra as chamadas 'fake news' nas redes sociais. Ele desempenhou um papel central no julgamento que condenou Bolsonaro sob a acusação de tramar um golpe após sua derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva".



Outro veículo argentino, o Infobae, ressaltou que as mensagens foram obtidas pelo Estadão a partir de documentos da investigação da Polícia Federal (PF). "Isso se reflete em uma série de mensagens obtidas pelo jornal brasileiro Estadão a partir de um documento da Polícia Federal e extraídas do celular de Vorcaro.

Nessas mensagens, De Moraes e o ex-banqueiro trocavam conteúdo em modo de visualização individual, utilizando capturas de tela de textos escritos em um aplicativo de notas. Como resultado desse método, a investigação só conseguiu acessar as imagens enviadas por Vorcaro, sem recuperar nenhuma resposta do magistrado.



O mesmo jornal argentino também apontou que o episódio atinge diretamente o ambiente político brasileiro e a campanha presidencial. "O caso abalou a política brasileira, na qual o principal rival do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, na busca pela reeleição, o direitista Flávio Bolsonaro, teve que rejeitar acusações de financiamento irregular ligadas justamente à sua relação com Vorcaro".



Ao analisar a repercussão política das novas informações, a publicação afirma: "Agora, a revelação decorrente das decisões do juiz Mendonça inverteu a situação, concentrando a atenção em De Moraes, percebido por muitos como quase um aliado de Lula".