'Se é pra expor, expõe tudo, sem seletividade', disse Haddad em coletiva de imprensa nesta quarta-feira - Luis Robayo / AFP

'Se é pra expor, expõe tudo, sem seletividade', disse Haddad em coletiva de imprensa nesta quarta-feiraLuis Robayo / AFP

Publicado 02/09/2026 17:42

O ex-ministro da Fazenda e candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, criticou nesta quarta-feira, 2, o que considera ser "seletividade" nas quebras de sigilos das operações da Polícia Federal (PF) que envolvem o escândalo do Banco Master.