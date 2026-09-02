26 DP fica no bairro de Todos os Santos Divulgação/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil , ele costumava se passar por passageiro para entrar nos veículos e, durante o trajeto, anunciar os assaltos. As investigações tiveram início há cerca de um mês, após diversas vítimas procurarem a delegacia para denunciar o mesmo modo de atuação. Durante as diligências, os agentes reuniram imagens de câmeras de segurança que mostravam o suspeito embarcando nos táxis antes dos crimes.
Nesta terça, taxistas informaram à Polícia Militar que o homem estaria circulando pela região do Méier. Após buscas, ele foi localizado e encaminhado para a delegacia, onde acabou reconhecido tanto pelos investigadores responsáveis pelo caso quanto pelas vítimas.
Ele foi encontrado por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) e policiais militares do 3º BPM, com apoio da 29ª DP (Madureira). Com base nos elementos reunidos ao longo da investigação, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça e o mandado foi cumprido pelos agentes.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para verificar o possível envolvimento do preso em outros seis roubos ocorridos na mesma região da Zona Norte. Até o momento, não foram divulgados a identidade do suspeito nem detalhes sobre sua defesa.
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