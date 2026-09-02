Briga aconteceu na Avenida dos Democráticos, em Higienópolis - Reprodução / Redes Sociais

Briga aconteceu na Avenida dos Democráticos, em HigienópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/09/2026 14:31

Rio - Um ambulante está internado em estado grave depois de ser agredido com uma barra de ferro durante uma briga com um motorista de ônibus, em Higienópolis, na Zona Norte. O caso teria ocorrido após a vítima entrar no coletivo sem pagar a passagem.

A confusão aconteceu no último sábado (29). De acordo com testemunhas, o vendedor David Ferreira subiu pela porta traseira de um ônibus da linha 361 (Recreio x Centro), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Ele e o condutor do coletivo teriam discutido por causa do pagamento da passagem.

Na Avenida dos Democratas, já em Higienópolis, ambos começaram a brigar na calçada. Um vídeo mostra os dois trocando socos. Posteriormente, o motorista agride o ambulante com uma barra de ferro. David tenta se defender com um objeto, mas o piloto continua com as agressões, inclusive com o vendedor caído. Enquanto a briga ocorria, testemunhas gritavam para parar.

David foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira (2), o estado é considerado grave.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou o episódio de violência e informou que o motorista foi identificado pela empresa que vai analisar o caso e tomar as providências cabíveis.

O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.