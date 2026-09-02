Policiais recuperaram o caminhão e a carga - Divulgação / PMERJ

Policiais recuperaram o caminhão e a cargaDivulgação / PMERJ

Publicado 02/09/2026 12:15

Rio - Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram, nesta quarta-feira (2), um caminhão que havia sido roubado na Penha, Zona Norte. O veículo transportava uma carga de frangos congelados avaliada em cerca de R$ 4 mil e acabou localizado na Rua 7 de Março, em Bonsucesso, também na Zona Norte





Segundo a Polícia Militar, o caminhão estaria sendo levado para a Comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré. As equipes realizaram um cerco na região e, diante da ação dos agentes, os criminosos abandonaram o veículo.



Os policiais recuperaram o caminhão e a carga. A ocorrência ainda está em andamento e foi encaminhada à DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas). LEIA MAIS! Falso técnico de futebol é preso por golpe contra jogadores Segundo a Polícia Militar, o caminhão estaria sendo levado para a Comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré. As equipes realizaram um cerco na região e, diante da ação dos agentes, os criminosos abandonaram o veículo.Os policiais recuperaram o caminhão e a carga. A ocorrência ainda está em andamento e foi encaminhada à DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas).

Procurada, a Polícia Civil afirmou que os agentes realizam as diligências necessárias para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.