Para a Corte, os elementos que vinculam Val Ceasa ao TCP são suficientes para impedir a candidatura - Érica Martin/Arquivo O Dia

Para a Corte, os elementos que vinculam Val Ceasa ao TCP são suficientes para impedir a candidaturaÉrica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 02/09/2026 10:56





Para a Corte, os elementos reunidos no processo, que indicavam vínculo do parlamentar com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), eram suficientes para impedir o registro da candidatura. A análise foi restrita aos requisitos para participação no processo eleitoral e não representa condenação criminal.



O colegiado também determinou o envio de informações à PRE para apuração de eventual responsabilidade do Partido Renovação Democrática (PRD) na escolha do candidato, considerando que o pedido de registro foi apresentado após a retirada do sigilo das investigações. A medida não implica responsabilização automática da legenda, que dependerá de investigação própria.



No julgamento, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, destacou a atuação preventiva da Justiça Eleitoral para impedir que organizações criminosas exerçam influência sobre o processo eleitoral e ressaltou a responsabilidade dos partidos na escolha dos candidatos apresentados à sociedade.



A defesa pode entrar com recurso junto ao ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas redes sociais, sem citar a decisão, o deputado fez um post com o trecho de uma música gospel. “Seguimos cada vez mais forte, focados no nosso único objetivo: Continuar trabalhando pelo povo!”, escreveu.



"Recebi a notícia com indignação porque sou uma pessoa íntegra e nunca me envolvi em coisas erradas e vou provar na Justiça”, disse o parlamentar. A defesa informou que vai recorrer da decisão. Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) decidiu, por unanimidade, cassar o registro da candidatura do deputado estadual Val Ceasa (PRD) à reeleição. O julgamento, realizado nesta terça-feira (1º), ocorreu em ação de impugnação apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE).Para a Corte, os elementos reunidos no processo, que indicavam vínculo do parlamentar com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), eram suficientes para impedir o registro da candidatura. A análise foi restrita aos requisitos para participação no processo eleitoral e não representa condenação criminal.O colegiado também determinou o envio de informações à PRE para apuração de eventual responsabilidade do Partido Renovação Democrática (PRD) na escolha do candidato, considerando que o pedido de registro foi apresentado após a retirada do sigilo das investigações. A medida não implica responsabilização automática da legenda, que dependerá de investigação própria.No julgamento, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, destacou a atuação preventiva da Justiça Eleitoral para impedir que organizações criminosas exerçam influência sobre o processo eleitoral e ressaltou a responsabilidade dos partidos na escolha dos candidatos apresentados à sociedade.A defesa pode entrar com recurso junto ao ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas redes sociais, sem citar a decisão, o deputado fez um post com o trecho de uma música gospel. “Seguimos cada vez mais forte, focados no nosso único objetivo: Continuar trabalhando pelo povo!”, escreveu."Recebi a notícia com indignação porque sou uma pessoa íntegra e nunca me envolvi em coisas erradas e vou provar na Justiça”, disse o parlamentar. A defesa informou que vai recorrer da decisão.