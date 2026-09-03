Momento da prisão de homem foragido da justiçaReprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Rio - Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, na manhã desta quinta-feira (3), um homem condenado por estupro e que era considerado foragido da Justiça de Minas Gerais. A captura de Wallace Luiz do Nascimento Junior ocorreu no distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, na Costa Verde.
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De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência e levantamento de informações realizado por agentes da delegacia. Contra o acusado havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de João Monlevade, em Minas Gerais, após condenação com trânsito em julgado.

Segundo as investigações, os policiais localizaram o condenado e cumpriram a ordem judicial sem resistência.  Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 67ª DP e, posteriormente, apresentado em audiência de custódia e segue preso. 

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Wallace Luiz do Nascimento Junior. O espaço segue aberto para manifestações. 