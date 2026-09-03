Rafael foi localizado na Comunidade do Pau Roxo, no Engenho do Mato, em Niterói - Divulgação PMRJ

Rafael foi localizado na Comunidade do Pau Roxo, no Engenho do Mato, em NiteróiDivulgação PMRJ

Publicado 03/09/2026 16:57 | Atualizado 03/09/2026 17:48





Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na região para combater o tráfico de drogas quando flagraram Rafael praticando um roubo. Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito tentou escapar, mas foi alcançado e detido após buscas pelo local. Rio - Um homem condenado a 21 anos de prisão foi preso nesta quinta-feira (3), durante um patrulhamento na Comunidade do Pau Roxo, no Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana. Rafael Profeta da Silva, de 31 anos, acabou encontrado por policiais militares após tentar fugir ao perceber a aproximação da equipe.Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na região para combater o tráfico de drogas quando flagraram Rafael praticando um roubo. Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito tentou escapar, mas foi alcançado e detido após buscas pelo local.

Ainda de acordo com a corporação, Rafael possui duas anotações por tráfico de drogas, uma por roubo e uma por estupro de vulnerável. Ele era considerado evadido do sistema prisional.



Durante a abordagem, foram apreendidos 14 pinos de cocaína, nove pedras de crack e R$ 40 em espécie. O material foi levado junto com o preso para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa do condenado. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral