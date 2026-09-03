Polícia Militar registrou queda no número de roubos de carga - Divulgação / Polícia Militar

Polícia Militar registrou queda no número de roubos de carga Divulgação / Polícia Militar

Publicado 03/09/2026 13:48

Rio - Um levantamento da Polícia Militar apontou que o índice de roubos de carga sofreu a maior queda, em um mês de agosto, em um período de 26 anos. Os roubos de rua, que correspondem a somatória de delitos praticados contra pedestres, celulares e veículos, apresentaram o maior declínio, para o mesmo mês, desde o ano de 2005.

Desde o início da série histórica sobre os índices de criminalidade no Estado, em 1991, em apenas quatro anos foram registrados valores inferiores nos meses de agosto em relação aos roubos de carga e de rua.

Segundo a PM, em agosto de 2026 houve o registro de 112 roubos de carga - 67 casos a menos que no mesmo período do ano passado - e de 3.576 roubos de rua - 695 ocorrências a menos que no mesmo mês de 2025.



Ainda de acordo com a corporação, os roubos de veículos também apresentaram queda de cerca de 20% num comparativo entre os meses de agosto de 2025 e 2026.