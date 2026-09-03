Polícia Militar registrou queda no número de roubos de carga Divulgação / Polícia Militar
Ainda de acordo com a corporação, os roubos de veículos também apresentaram queda de cerca de 20% num comparativo entre os meses de agosto de 2025 e 2026.
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Polícia Militar registrou queda no número de roubos de carga Divulgação / Polícia Militar
Levantamento aponta queda no número de roubos de carga
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