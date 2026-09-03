Gatinho estava em um local de difícil acesso, dentro de uma tubulaçãoDivulgação
De acordo com a corporação, os bombeiros do quartel de Nova Iguaçu foram acionados na noite de segunda-feira (31), por volta das 23h, para a ocorrência na Rua Alice Flexa Ribeiro, no bairro Jardim Tropica, em Nova Iguaçu. No local, localizaram o felino a cerca de 40 centímetros abaixo do piso do banheiro.
Após uma longa operação, que se estendeu para a madrugada de terça-feira (1º), o gatinho foi retirado em segurança por volta das 2h30. Um vídeo, publicado pela corporação nas redes sociais, mostra o momento em que os militares conseguiram pegar o felino, que miava assustado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.