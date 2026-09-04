Publicado 04/09/2026 00:00

Bope monta base na Muzema, por tempo indeterminado, para conter disputa territorial. Disputa pressupõe duas partes legítimas e o Estado não disputa o que lhe é constitutivo. Quatro mortos e 14 ônibus como barricada medem o tamanho da ausência que veio antes. Resta saber quanto tempo vão ficar de onde nunca deveriam ter saído.

BNDES sobe o teto do Move Motoristas de R$ 150 mil para R$ 200 mil, com juro de até 12,6% e prazo de 84 meses. Num país de crédito caro, toda porta aberta a quem trabalha por conta própria é bem-vinda. Resta saber se o gargalo era o carro elegível ou o custo do dinheiro.