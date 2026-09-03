Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior

Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulaçãoCarlos Elias Junior

Publicado 03/09/2026 10:35

Rio - O abastecimento de água começou a ser retomado gradativamente, na madrugada desta quinta-feira (3), em regiões das zonas Norte e Sul, incluindo Santa Teresa e Catumbi, no Centro, afetadas por um vazamento na Avenida Rei Pelé , no Maracanã, desde a última terça-feira (1º). Nesta manhã, equipes da Águas do Rio trabalham no fechamento do buraco e no reaterro da via.

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