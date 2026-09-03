Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulaçãoCarlos Elias Junior

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Ana Fernanda Freire
Rio - O abastecimento de água começou a ser retomado gradativamente, na madrugada desta quinta-feira (3), em regiões das zonas Norte e Sul, incluindo Santa Teresa e Catumbi, no Centro, afetadas por um vazamento na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, desde a última terça-feira (1º). Nesta manhã, equipes da Águas do Rio trabalham no fechamento do buraco e no reaterro da via.
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Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
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Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
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Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Equipes da Águas do Rio trabalham em fechamento de buraco após vazamento de tubulação - Carlos Elias Junior/Agência O DIA


Segundo a concessionária, a substituição de um trecho da tubulação foi concluída na noite desta quarta-feira (2). A previsão é que o fornecimento seja completamente restabelecido em até 72 horas, podendo levar mais tempo em locais elevados e localizados nas pontas do sistema de distribuição.

A empresa recomenda que os clientes utilizem de forma consciente a água armazenada nas caixas-d’água, priorizando atividades essenciais até que o abastecimento seja totalmente restabelecido.

Os bairros afetados são: Andaraí, Botafogo, Catumbi, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Sampaio, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Tijuca, Urca e Vila Isabel.

A Águas do Rio reforça que o atendimento emergencial por caminhões-pipa está sendo priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas de urgência e emergência, além de outros serviços essenciais.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 195 0 195, por ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.