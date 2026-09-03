Agentes encontraram central clandestina com máquinas caça-níqueis - Divulgação

Agentes encontraram central clandestina com máquinas caça-níqueisDivulgação

Publicado 03/09/2026 11:34

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Na ocasião, a vítima acionou a Delegacia Antissequestro (DAS), que, em conjunto com agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), interceptou o carro na Avenida Geremário Dantas, na altura do Pechincha, próximo ao acesso à Linha Amarela, na Zona Sudoeste. O motorista foi preso em flagrante, e a mulher resgatada sem ferimentos.Durante a abordagem, os policiais apreenderam maços de dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade do jogo do bicho. A partir do trajeto percorrido pelo automóvel, as equipes identificaram dois endereços utilizados pelo grupo para a atividade criminosa.Em um deles, em Vila Valqueire, um homem também acabou detido em flagrante. No segundo imóvel, onde funcionavam máquinas caça-níqueis, uma mulher também terminou presa. No local, os agentes apreenderam máquinas e uma motocicleta usada para transportar e repassar dinheiro ao condutor.Os três foram autuados em flagrante por organização criminosa. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do grupo, incluindo a responsável pelo recebimento final do dinheiro arrecadado pela quadrilha.