PM monta base do Bope em área de mata na Muzema por tempo indeterminadoDivulgação
A medida tem como objetivo coibir a atuação de grupos criminosos que travam uma disputa territorial nas comunidades da região. A permanência das forças especiais será por tempo indeterminado e estará condicionada a análises diárias realizadas pelo comando da corporação.
A estrutura fica entre a própria Muzema e Rio das Pedras, próxima também ao Corredor do Itanhangá, importante conjunto de vias que margeia a localidade. A partir da base, as equipes poderão realizar buscas mais precisas e ter acesso facilitado às trilhas utilizadas pelos bandidos.
Além do Bope, outras unidades do Comando de Operações Especiais (COE) também atuam no perímetro, assim como os batalhões de área: 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e 18º BPM (Jacarepaguá).
As equipes já vinham reforçando o policiamento na Zona Sudoeste, mas intensificaram as ações após os conflitos entre facções registrados no último sábado (29), que deixaram quatro mortos. Na ocasião, 14 ônibus foram utilizados como barricadas.
Segundo a PM, a instalação da base permitirá ampliar a capacidade de resposta dos agentes. "O acampamento proporcionará ao Bope um ganho logístico, um aumento de precisão no tempo de reação e reforçará a presença da Polícia Militar nas comunidades como representante do Estado, trabalhando pela segurança permanente dos cidadãos da Capital Fluminense”, explicou a corporação.
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